お笑い芸人の田村淳さんが2025年9月20日、大阪・関西万博を訪れての所感をXで明かし、注目を集めている。「開催前は予算がどんどん上がることに否定的でしたが」田村さんはXで「大阪万博...開催前は予算がどんどん上がることに否定的でしたが、開催したのならみんなで応援しようと発言していました」と振り返りつつ、「今回、仕事で万博に行ってきましたが...ごめんなさいとても楽しかったです。閉幕まで1ヶ月切りました！」と報