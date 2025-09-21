鹿児島県の十島村では、諏訪之瀬島を中心にきょう21日も地震が相次いでいます。震度5弱を観測してからきょう21日までの5日間で、震度1以上の地震は95回に上っています。 十島村の諏訪之瀬島では、今月17日にトカラ列島近海を震源とする地震で震度5弱を観測し、地震はその後も相次いでいます。 十島村では諏訪之瀬島を中心に震度1以上の地震が17日は35回で、その後も10回を超える日が続いています。 きょう21日は午前10時までに7