津田健次郎がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組『津田健次郎 SPEA/KING』（TOKYO FM/JFN38局ネット、毎週日曜正午〜後0：30）。28日の放送回で、番組ゲストに、江口洋介が初登場。26日公開の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』で共演した2人が、撮影の舞台裏や役柄について語り合う。【動画】映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』ファイナルトレーラー収録のわずか4日前にオファーが届いたという江口は「急に来るのが俺