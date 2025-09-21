ジャイアンツ戦の6回、リーグトップに並ぶ53号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは20日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、5―4の六回に2試合連続本塁打となる53号ソロを放った。ナ・リーグの本塁打王争いでトップのシュワバー（フィリーズ）に並んだ。3打数1安打1打点。チームは7―5で勝って4連勝。オリオールズ