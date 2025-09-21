静岡県警は１８日、富士山の開山期（７月１０日〜９月１０日）の静岡県側の山岳遭難の発生状況を発表した。遭難者数は前年比で２８人減の３６人、死者・行方不明者は６人減の０人だった。県警は今夏から始まった入山規制や登山ルールなどの事前学習の効果で安全な登山への意識が高まった可能性があるとみている。県警地域課によると、遭難者３６人のうち負傷者は重傷者５人と軽傷者１０人となった。登山ルート別にみると、例年