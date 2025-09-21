きょうは明け方に線状降水帯が発生した北海道の雨は次第にやみますが、強い風は残るでしょう。東日本と西日本も日本海側は、弱い雨の降る所がありそうです。予想最高気温です。北海道は平年並みかやや低く、10月並みの空気の冷たさでしょう。東日本と西日本は平年並みかやや高く、真夏のような暑さとなる所もありそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌:20℃釧路:20℃青森:24℃盛岡:25℃仙台:27℃新潟:27