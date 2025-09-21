GIST（消化管間質腫瘍）は、胃や小腸など消化管の壁に存在するカハールの介在細胞由来のまれな腫瘍です。一般的な胃がんや大腸がんと異なり、消化管の粘膜下に発生する肉腫に分類されます。そのため、自覚症状が通常のがんより出にくくなり、治療が遅れてしまうことがあります。そこで、本記事ではGISTの治療法や生存率、再発時の治療をわかりやすく解説します。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐