ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。6回の第4打席に左中間への今季53号を放った。 ■連日見せたレフトへの一発 前日は今季限りで現役引退するクレイトン・カーショー投手のシーズン最終登板試合に決勝の逆転3ランを放った大谷。好調を維持する打棒をこの日も見せつけた。6回の先頭打者で迎えた第4打席、大谷は4番手ジョエル・ペゲー