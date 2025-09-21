初雪が確認された北海道・大雪山系黒岳の山頂付近＝21日午前（黒岳石室管理人提供）北海道・大雪山系の黒岳（1984メートル）の山頂付近で21日未明、初雪が確認された。「大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ」を運行するりんゆう観光が発表した。昨年より1日遅く、平年並みの早さという。札幌管区気象台によると、今季、道内の観測地点で初雪はまだ確認されていない。同社によると、21日午前3時ごろ、山頂付近の山小屋で、みぞれが