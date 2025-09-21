◇ラグビー パシフィックネーションズカップ2025 ファイナルラウンド決勝 フィジー代表33−27日本代表(日本時間21日、アメリカ)ラグビー・パシフィックネーションズカップの決勝が行われ日本がフィジーに僅差で敗れました。前半5分、日本は敵陣5メートルのラインアウトからフォワードのサインプレーでトライを奪い、キックも成功で7点を先制します。ここからフィジーに攻められる時間が増えますが、日本は自陣での相手ボールライン