20日夜、さいたま市で、帰宅途中の女子中学生が、車にはねられ死亡しました。20日午後7時ごろ、さいたま市西区で「車と歩行者の交通事故」との110番通報がありました。警察によりますと、ワゴン車が現場の交差点を右折していた際、横断歩道を渡っていた中学3年の女子生徒をはねたということです。女子生徒は頭にけがをして病院に運ばれましたが、まもなく死亡しました。当時、女子生徒は帰宅途中でした。この事故でワゴン車を運転