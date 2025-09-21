·¤¿¦¿Í¤Î²ÖÅÄÍ¥°ì¤¬20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊì¡¦²ÏÌî·Ê»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò²Ï¤ì¤¤¡¢·»¡¦²ÖÅÄÍ¥°ì¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡ÈÌÂÏÇ¤·¤¿¤³¤È¡É¤ò¹ðÇò²ÖÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²ÏÌî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿²ÖÅÄ¤¬¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Î²ÏÌî¤Î¸ª¤òÊú¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç²ÖÅÄ¤Ï¡Ö20ÂåºÇ¸å¤ÎÊì¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬