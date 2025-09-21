◆米大リーグオリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）トミー・ジョン手術から復活を目指してリハビリ中のヤンキースのゲリット・コール投手が、２０日（日本時間２１日）、遠征に帯同していたオリオールズの本拠地で取材に応じ、元チームメイトで節目の大台を狙う現巨人・田中将大投手にエールをおくった。６―１の勝利で、プレーオフへ一歩前進したヤ軍の