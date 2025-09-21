◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）２０２５決勝日本―フィジー（日本時間２１日、米ソルトレークシティ）世界ランク１３位の日本代表は、同９位のフィジー代表に２７―３３で敗れた。昨季決勝カード（１７●４１）の雪辱はならず、２０１９年以来の優勝を逃した。先制は日本。前半５分、敵陣右サイド深くのラインアウトから、サインプレーで狭いスペースを攻めてフッカー江良颯