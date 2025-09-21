サムスン電子がエヌビディアに第5世代広帯域メモリー（HBM3E）12層製品の納品を準備していることがわかった。半導体業界によると、サムスンはHBM3E12層製品の品質改善を最近エヌビディアから認められた。HBMはエヌビディアやAMDの人工知能（AI）半導体であるグラフィック処理装置（GPU）に使われるメモリー半導体で、現在市場の主流製品はDRAMを12層積んだHBM3E12層だ。サムスン電子はAMDとブロードコムなどにHBM3E12層を納品して