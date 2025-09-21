現代自動車のホセ・ムニョス社長が「米国市場だけに頼らない」として市場多角化を明らかにした。対米関税25％が維持され米国市場の収益性が落ち、欧州、中南米、中東など多様な市場を攻略するという意味だ。ムニョス社長は18日、米ニューヨークで開かれた「2025CEOインベストデー」で、「米国は収益性が最も良い市場で今後もそうだとみられるが（現代自動車は今後）米国市場だけに依存しないだろう。欧州・中東市場などを通じても