お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と元TOKIOの松岡昌宏（48）が20日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演した。この日は、文筆家の加藤ジャンプ氏の話題に。グルメに精通していて、ロケをする飲食店を探してくる“おつまみさん”役として同番組に出演している。著書「ロビンソン酒場漂流記」に帯コメントを寄せた2人。大吉は「僕と松岡さんの推薦文が、裏（表