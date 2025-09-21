◇男子ゴルフツアーANAオープン最終日（2025年9月21日北海道札幌GC輪厚C＝7066ヤード、パー72）最終組が9ホールを終えた時点で石川遼（34＝CASIO）、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）、大槻智春（35＝真清創設）、宋永漢（34＝韓国）の4人が通算15アンダーで首位に並ぶ大混戦となっている。3打差3位から出た石川と宋は前半を3バーディー、1ボギーの34で回った。2打差2位で出た金谷は前半5バーディー、2ダブルボ