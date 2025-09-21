阪神の石井大智投手が２１日、ＳＧＬスタジアムでの残留練習に参加し、ライブＢＰに登板した。８日の抹消後、打者相手に投げるのは初めて。楠本とコンスエグラの２人に対し、計６打席で５奪三振だった。２３球の調整登板になったが「普通通り」と変わらぬ姿を見せた。直球主体で変化球も交えて、前に打球を飛ばさせず。「狙った通りの球がいってるんで、普通ですかね」と話したが、貫禄の投球内容だった。