オリックスは２１日、西川龍馬外野手が２０日に福岡市内の病院を受診し、右脛骨骨折と診断されたと発表した。今後は患部の状態を確認しながら、リハビリ等を行っていく予定という。西川は２０日にみずほペイペイドームで行われたソフトバンク戦の五回の打席で自打球を右足首付近に当てた。一度は打席に戻ったが、五回の守備から途中交代していた。