¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯10·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£ ²ø°Û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÊ¡¹¤ò°·¤¦¹üÆ¡Å¹¡ÖÌë¹ÔÆ²¡×¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÏ¢ºîÃ»ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¡£Ì±Â¯³Ø¤ÎÃÎ¼±¤äÍ×ÁÇ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¸ÄÀ­Åª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¼¾¤ê¤±¤Î¤¢¤ëÊ¸ÂÎ¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ì¿Í¤µ¤ó¤ÏËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼¡¡¹¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥é¡¼¾®Àâ³¦µ¤±Ô¤Î½ñ¤­¼ê¤À¡£¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÌë¹ÔÆ²¤ÎÅ¹¼ç¤ò¤Ï¤¸¤á