能登半島地震の被災地を襲った奥能登豪雨から21日で1年です。石川・輪島市などでは21日の朝、黙とうがささげられました。2024年9月21日に発生した奥能登豪雨では、能登に線状降水帯が発生し、各地で浸水や土砂崩れが相次ぎました。災害関連死を含む19人が亡くなり、1900棟以上の住宅に被害が出ました。21日は輪島市や珠洲市など各地に献花台が設けられ、多くの人が手を合わせ犠牲者を悼みました。献花に来た人たちは、「本当にさみ