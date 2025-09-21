ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜セビリア線を9月17日に開設した。1日1往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が4時間50分、セビリア発が4時間半。セビリアは古代からウマイヤ朝までの豊かな歴史遺産や美しい建築、アンダルシア料理を有する観光地。同社のスペイン路線はマドリード、バルセロナ、バレンシア、マラガ、ビルバオに次いで6路線目となる。■ダイヤTK1297