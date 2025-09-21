ドジャースファンの万雷の拍手を受けながら、マウンドを降りるカーショー(C)Getty Imagesエモーショナルな“ラスト登板”だった。現地時間9月19日に本拠地で行われたジャイアンツ戦で、前日に今季限りでの現役引退を発表していたクレイトン・カーショー（ドジャース）がレギュラーシーズンでの本拠地ラスト登板。試合開始直後に先頭打者アーチを浴びたが、ランナーを背負いながら4回（91球）を投げ、2失点に抑えた。【動画】カ