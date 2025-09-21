タレントの小倉優子が20日に自身のアメブロを更新。三男の運動会に参加したことや、テレビ番組で見て気になっていた精肉店を訪れたことを報告した。この日、小倉は「今日は、三男の運動会でした」と報告し「雨が降らなくて良かった〜」と安堵した様子でコメント。「幼稚園の運動会も来年で終わりなんだなぁ。幼児さんでいるのも、あと一年半！あっという間に過ぎ去りそうです」としみじみつづった。続けて更新したブログでは「水曜