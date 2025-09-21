佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツは、現地時間９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節のアウクスブルクと対戦。退場者を出しながらも、４−１で完勝を飾った。この試合で衝撃のブンデス初ゴールを決めたのが佐野だ。スコアレスで迎えた14分、自らインターセプトをして持ち上がると、ペナルティエリアの外から利き足とは逆の左足を一振り。豪快なミドルシュートを突き刺し、先制点を奪ってみせた。この圧巻の一