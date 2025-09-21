アイドルグループ「でんぱ組.inc」のメンバーとして活躍後、現在はタレント、モデル、女優業などで活躍し、マルチアーティストの最上もが。幼い頃に家族と釣りを楽しみ、夢中で魚を追いかけていた彼女。母親となった今、再びその思いが蘇る――。今回、釣りビジョンの新番組「もが釣」で栃木県・三依渓流つり場を訪れ、約20年ぶりに竿を握り、マス釣りや魚をさばいた。収録を通じて「懐かしさと癒し」を味わったロケについて語って