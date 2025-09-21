元フジテレビアナウンサーのタレント・久慈暁子（31）が21日までに自身のインスタグラムを更新。英国を訪れた様子を披露した。「Harrods」と英国の高級デパートの名前をつづると、英国での街中での紺のトップス、白のスカート姿の自身のショットをアップ。さらに店内でケーキを前にしたショットなども投稿した。久慈の投稿に、フォロワーからは「街に馴染んでて可愛い」「ロンドンも、久慈さんも、素敵」「美しい」「英国