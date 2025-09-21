米大リーグ、ドジャースの大谷翔平は２０日（日本時間２１日）、本拠地・ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に１番指名打者で出場。六回の第４打席で左中間に２試合連続の５３号ソロを放って、シュワーバー（フィリーズ）と並び、本塁打王争いのトップに立った。３打数１安打２四球２得点で、連続試合出塁は２５に伸ばした。チームは７−５で勝って４連勝。地区優勝へのマジックを３とした。残りは７試合。（デジタル編集部）六回