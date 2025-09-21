主演新作『ハイランダー（原題）』の撮影に向けたトレーニング中に負傷したヘンリー・カヴィルが、療養中の自宅から負傷した左足の写真を公開した。 カヴィルは2025年9月に、同月末に予定していた撮影は延期する運びに。2026年初頭まで伸ばされる見込みとなる。 この投稿をI