◆ 160キロ超え剛速球を一閃ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間20日のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席で2戦連発の53号本塁打を放った。ジャイアンツ先発は台湾出身の2年目右腕・〓緂威。いきなり4点先制を許した直後の第1打席はカウント1-2から外角高めのフォーシームで空振り三振。3回裏の第2打席はカウント2-2から外角いっぱいに入り込むスイーパーで見逃し三振に倒れた。