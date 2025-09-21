¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥óÂåÉ½¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¼ã¤­¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥Üー¤òÉÁ¤¯Á°Æüëý±Ç²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¥¹¥¿¥íー¥ó¤Ï´ØÍ¿¤»¤º¡¢¥é¥ó¥ÜーÌò¤Ï¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥±¥óÌò¤ÇÃíÌÜ¤Î¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤¬±é¤¸¤ë¡£ ¥¹¥¿¥íー¥ó¤¬¥é¥ó¥Üー¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¡Ø¥é¥ó¥Üー ¥é¥¹¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´5ºî¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯80ºÐ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥¹¥¿¥íー¥ó¤À¤¬