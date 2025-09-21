女優キル・ウネが結婚する。キル・ウネは9月21日、ソウル某所で非芸能人の恋人と結婚式を挙げる。前日、彼女は結婚の知らせと共に、婚約者とのウェディングフォトを自ら公開した。まばゆい美貌のキル・ウネと端正な容姿の新郎が互いを見つめ合う姿からは、愛と幸せがあふれていた。【写真】韓国歌手、“キス3秒前”のウェディングフォト「私、結婚します！」と知らせたキル・ウネは「一生を共にしたい伴侶に出会い、人生の第2幕を