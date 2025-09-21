女優の宮本茉由が２１日、東京・中央警察署で行われた「令和７年秋の全国交通安全運動」の委嘱式に出席した。一日警察署長に就任した宮本はパンツスタイルの制服で登場。６年前の上野署ではスカート姿だったが、今回は３０歳になったことで「２０代とは違った意志とか自分の考えをしっかり持つかっこいい女性になりたい。女性らしさというよりは強さを感じて」と変更した。式典後は、日本橋エリアでパレード、トークショー