◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）最終ラウンドが進行しており、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。最終組の１つ前の組で３位から出た石川遼（カシオ）は前半で２連続を含む３バーディー、１ボギーと２つ伸ばし、通算１５アンダーで首位に浮上した。単独首位で出た大槻智春（真清創設）は１つ落とし、２位で出て１つ伸ばした金谷拓実（ＳＯ