◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＴ・エドマン内野手が４―４の５回に勝ち越しソロを放った。１死で迎えた３打席目に逆方向にはじき返すと、打球は左翼ポールを直撃した。この日はＴ・グラスノー投手が先発したが、初回に走者一掃の３点適時二塁打を浴びるなど、４失点と炎上。それでもその裏にマンシーの２ランで反撃すると、２―４の４回