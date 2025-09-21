◆ノルディックスキー・ジャンプグランプリ（２０日、イタリア・バルディフィエメ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪のテスト大会を兼ねた個人第８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４３メートル）が行われ、女子で１８日のノーマルヒル（ＮＨ）で３位だった勢藤優花（オカモグルーープ）が合計２１４・５点で２位に入った。１回目に１１８・５メートル、２回目に１３２メートルを飛んだ。丸山希（北野建設）が３位。佐藤柚月（東京美