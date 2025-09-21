９月２１日の中山４Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、７番人気のナリノシャーウッド（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、堂々と押し切って初陣を飾った。勝ちタイムは１分５５秒４（稍重）。好スタートから逃げ馬の外の２番手。３コーナー過ぎから早めに先頭に立つと、最後まで脚いろは衰えず後続に１馬身１／４差をつけた。岩田望来騎手は「ゲートが良かったし前、前で運びま