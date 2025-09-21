岐阜県高山市の秋の味覚を代表する「飛騨リンゴ」の収穫が始まりました。高山市久々野町は飛騨地方特有の寒暖差の大きい気候により酸味が少なく甘いリンゴが育ちます。 【写真を見る】岐阜県高山市の秋の味覚「飛騨リンゴ」収穫はじまる寒暖差で甘く…ことしは高温と強い日差しで小ぶりも味は上々 町内では25軒ほどがリンゴを生産していて、標高750メートルほどにあるこの果樹園では９月半ば頃から早生品種「つがる」の