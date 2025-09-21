福岡県筑紫野市で20日夜、会社員の男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。警察によりますと、筑紫野市針摺東で20日午後10時00分ごろ、パトロール中の警察官が蛇行運転している車を発見し、停止を求めました。運転していた男の呼気を調べたところ、基準値のおよそ3倍のアルコールが検出され、警察は、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、筑紫野市の会社員中島信也容疑者（53）です。警察