他人の幸せを素直に喜べないという思いを感じたことがある人もいるのではないでしょうか。アプリ「ママリ」にも、別居中に不倫をしている子持ちの友人の幸せを願えないとの投稿がありました。投稿者さんと友人はともに家庭に対して悩みを抱えており、お互いに相談して支え合っていたそうです。しかし不倫相手と幸せそうに過ごす友人を見て、どうにもモヤモヤした気持ちを感じてしまい… 不倫をして幸せそうな友人にモヤモヤ