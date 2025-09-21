◇陸上世界選手権東京大会最終日（2025年9月21日東京・国立競技場）男子400メートルリレー決勝のスタートリストが発表され、3大会ぶりの表彰台を狙う日本は4レーンに入った。前日20日の予選は小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（JAL）のオーダーで臨み、その順にバトンをつないで2組3着となって決勝に進んだ。レース後、3走を担った桐生は「着順でしっかり通って良かった」とう