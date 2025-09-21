愛知県警察本部21日午前10時5分ごろ、名古屋市港区の伊勢湾岸自動車道下り線の名港中央大橋で、トラック運転手から「玉突き事故だ」と110番があった。愛知県警高速隊や消防によると、トラックと乗用車の計5台が絡む事故で、4歳〜30代の男女計11人が病院に搬送されたがいずれも意識はあり、軽傷とみられる。現場は名港潮見インターチェンジ（IC）―名港中央IC間の片側3車線の直線。高速隊が事故の原因を調べている。