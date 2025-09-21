【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】100マイル粉砕！現地騒然の大谷53号！ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。6回の第4打席で、第53号ホームランを放った。これでフィリーズのシュワバーに並んでナ・リーグトップタイに浮上。直近5試合で4本目のアーチとなり、シーズン55.4本ペースとしている。前日の同カード、5回の第3打席