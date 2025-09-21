■MLBドジャースージャイアンツ（日本時間21日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が、本拠地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で出場。6回の第4打席に今季11度目の2試合連続弾で53号、ついにリーグトップのK.シュワーバー（32、フィリーズ）に追いついた。前日は引退発表をした先発カーショーの本拠地最終登板で1点ビハインドの5回、逆転の52号スリーランを放ち、ベンチでカーショーと熱い抱擁を見せた大谷、こ