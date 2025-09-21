NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。中日は岡田俊哉投手と祖父江大輔投手を抹消しました。今季限りでの引退を発表し、前日20日に引退セレモニーが行われた2投手の抹消となります。33歳の岡田投手は2009年ドラフト1位で智弁和歌山高から中日に入団。中日一筋プロ16年で354試合に登板し、19勝24敗62ホールド19セーブの記録を残しました。前日の引退試合では先発登板し、ヤクルト・村上宗隆選手から見逃し三振を奪いました。38歳の