◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー1広島（20日、東京ドーム）自己最多となる44セーブ目をあげた巨人のライデル・マルティネス投手。常日頃から数字はあまり気にしていないと話しますが、今回は「今までやってきたことが結果につながったなという思いです」と率直な胸の内を明かしました。「振り返ったら、いいときもありましたけど、悪いときもあって･･･こういう記録にたどり着いたのは、悪いときからしっかり立ち直ってやってこれた