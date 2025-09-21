NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。巨人は佐々木俊輔選手を1軍登録し、岡田悠希選手の登録を抹消しました。佐々木選手は2年目の今季、1軍で49試合に出場し、打率.238、8打点の成績。1日に出場選手登録を抹消されていましたが2軍ではここまで打率.314、21打点としています。岡田選手は17日のヤクルト戦で9回に代打出場し空振り三振。今季は11試合の出場で打率は.167となっています。