きゃりーぱみゅぱみゅ（32）が21日、インスタグラムを更新。同日未明、12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表した3人組テクノポップユニットPerfumeへのメッセージをつづった。きゃりーはPerfumeの「Challenger」再生画面を投稿し「コールドスリープ了解です再び目覚めるとき楽しみすぎるね…ドームを全力で楽しむぞ!脳裏に焼き付けるぞ!!!」と思いをつづった。続く投稿では「Dream Fighter」の再生画面