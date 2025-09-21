1970年のクリスマスに撮影された、一枚の家族写真。ケーキに立てられたロウソクの火を囲む子どもたちの横には、手作りの衣装で“謎のサンタ”に扮した父の姿があります。あれから47年。2017年に撮影されたもう一枚の写真が、SNSで静かな注目を集めました。写っているのは、かつての家族写真とまったく同じ構図。そして再び“謎サンタ”となった父の姿がありました。【アフター写真】47年後に再現した家族写真…父は再び“謎のサン